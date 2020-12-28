В Ямальском СПИД-Центре установили современный компьютерный томограф. Он приобретен за счет средств окружного бюджета в рамках профилактики распространения коронавируса.Отметим, что ранее для прохождения компьютерной томографии пациентов доставляли в центральную городскую больницу, теперь же обследования будут проводить на месте, начнутся они в начале 2021 года. Напоминаем, что на базе учреждения функционирует госпиталь для больных COVID-19.Помещение кабинета КТ-диагностики изолировано, у него отдельный вход, что обеспечивает максимальную безопасность для медицинского персонала и самих пациентов.-Искусственный интеллект в купе с профессионализмом медицинских работников позволит расширить клиническую диагностику и снизить риски развития опасных заболеваний. На сегодняшний день к таковым относится коронавирусная инфекция. Аппарат жизненно необходим для раннего выявления специфических изменений в легких и для контроля состояния легочной ткани в процессе лечения. Это особенно важно для пациентов, которые долго находятся на ИВЛ», - рассказала главный врач СПИД-Центра Людмила Волова.Компьютерная томография считается одним из самых информативных методов обследования, позволяющего диагностировать множество заболеваний на ранней стадии. В том числе можно исследовать органы и кровеносные сосуды человека.