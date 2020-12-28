В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1961 года рождения, ставшая жертвой мошенников.Было установлено, что 23 декабря женщине пришло сообщение от ее знакомой в одной из соцсетей, относительно выплаты на ребенка в 5 тысяч рублей. Напоминаем, что она предназначена всем детям до 7 лет в вязи с обостренной эпидобстановкой в стране. Далее знакомая предложила помощь в оформлении данной выплаты, а также упомянула, что для этого ей потребуются реквизиты банковской карты.Не заподозрив обмана, северянка сообщила необходимые данные, после чего на ее мобильный телефон пришли коды, которые она также сообщила знакомой. После этого с ее банковской карты произошло несколько списаний на сумму, превышающую 35 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».Полицейские предупреждают граждан, что, получив сообщение с просьбой одолжить денег, не стоит торопиться. Сперва нужно перезвонить и убедиться, что о помощи просят действительно ваши друзья или родственники.