Из-за низкой температуры в Салехарде серьезно возросла нагрузка на электросети, превысившая установленные мощности. В связи с этим микрорайоны Удача и Брусничный остались без света.-Все неполадки будут устранены. Сотрудниками РСК делается все возможное, чтобы избежать дальнейших отключений электроэнергии. Сохранить тепло в домах салехардцев - приоритетная задача для всех коммунальных служб, - сообщил глава города Алексей Титовский.Также, по его словам, сегодня и завтра, 28 и 29 декабря, специалисты будут проводить аварийно-восстановительные работы - установка более мощных коммутационных аппаратов и прокладка дополнительных линий.-Такие работы потребуют аварийного отключения электроэнергии. Прошу с пониманием отнестись к необходимости таких мер, - предупредил жителей градоначальник.Также напоминаем, что все вопросы, связанные с перемерзанием труб и отключением воды, администрация передает в УК и коммунальные службы. Номера экстренных телефонов - 112 и 101. Телефон дежурной диспетчерской службы - 4-44-44.