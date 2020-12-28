На Ямале подвели итоги ежегодного конкурса на звание «Мастер фольклорного жанра». Его присуждают среди ненцев, хантов и селькупов. В итоге обладателем почетного титула среди хантов стала Антонина Егоровна Сязи.Женщина является постоянным участником городских мероприятий, окружных конкурсов и фестивалей, а также имеет многочисленные благодарственные письма за личный вклад в сохранение и развитие культуры коренных народов Севера.В 2016 году ей присуждена специальная премия губернатора ЯНАО в номинации «Изобразительное и декоративное искусство». Она вручается за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера.Кроме того, северянка написала книгу «Сказочница и сын главы города», изданную в 2019 году. В сборник вошли 26 древних легенд и сказок, услышанных автором еще в детстве, а также воспоминания о своих предках-оленеводах и о детских годах.Отметим, что звания мастеров фольклорного жанра присваиваются с 2012 года для развития и возрождения фольклора коренных малочисленных народов ямальского севера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Книга школьников ЯНАО будет храниться в главной детской библиотеке страны. Весь учебный год подростки собирали материал для своего произведения (подробнее)