В ноябрьскую полицию обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.Было установлено, что потерпевшему позвонила некая женщина, представившаяся сотрудником банка. Далее она сообщила, что мужчине одобрили кредит на 500 тысяч рублей под 8,9%, но для его получения необходимо оплатить комиссию за доставку документов, самих денег и страховку.Не заподозрив обмана, северян совершил перевод 97 тысяч рублей на счета, указанные злоумышленниками. После того, как мужчине снова позвонили и предложили заплатить, он понял, что его обманули.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - лишение свободы сроком до пяти лет.Напоминаем, что в такую же ситуацию попала и жительница Ноябрьска. Женщина оставила заявку на получение кредита, после этого ей перезвонили мошеннику и обманом заставили перевести деньги за те же самые услуги.Полиция города Ноябрьска напоминает гражданам, что при заключении виртуальных сделок следует проявлять бдительность, чтобы не потерять свои накопления.