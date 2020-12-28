На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 175 человек, с начала периода - 31 593.Из общего числа болеющих госпитализировано 830 жителей, 54 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 17 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 325 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 77-летней женщины и 61-летнего мужчины из Ноябрьска, а также 59 летнего мужчины из Нового Уренгоя.Кроме того, за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 043 человека.В населенных пунктах Ямала произошло 165 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое и Пуровском районе - 24, Ноябрьске - 23 и Муравленко - 17.Далее идут: Надыский район - 15, Губкинский - 14 и Салехард - 11.Замыкают список: Ямальский район - 10, Тазовский район - 9, Лабытнанги - 8, Красноселькупский район - 4, Приуральский и Шурышкарский район - 3.Всего в регионе было проведено 1 516 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 217 человек, за весь период - 24 136.В России на сегодняшний день зарегистрировано 27 787 человек с COVID-19, с начала периода - 3 078 035. Выздоровевших - 20 480, за весь период - 2 471 309. Умерших - 487, с начала периода - 55 265.