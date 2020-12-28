В преддверии Нового года активисты ямальского ОНФ присоединились к волонтерской акции «Новогоднее чудо», поздравив одиноких пенсионеров с наступающими праздниками. Помощниками общественников выступили полиция Салехарда и неравнодушные северяне.Напоминаем, что всероссийская акция «Новогоднее чудо» проходит в регионе уже не в первый раз, но поздравлять пенсионеров на самоизоляции общественникам пришлось впервые. Сформировав праздничные наборы из продуктов, которые местные жители оставляют в специальных корзинах.Переодевшись в праздничные наряды, активисты и полицейские, соблюдая все нормы санитарной безопасности, отправились в гости.Вручали подарки, Снегурочка, она же капитан полиции Мария Мушаева, напомнили пожилым людям о важности безопасного поведения на дороге в период непогоды, а также рассказала, как уберечься от мошенников. Дедушка Мороз - активист ОНФ, просил придерживаться необходимых рекомендаций врачей, носить маски в общественных местах, а в завершение визита пожелал всем здоровья в наступающем году.В свою очередь пенсионеры не сдерживали улыбок и слов благодарности.-Деда Мороза я точно не был готов увидеть, да еще и с подарками. Ваша акции не перестает удивлять, вы уже нам как родные стали, - поделился Владимир Полушкин.Мужчина живет один, изредка получает помощь от своих бывших студентов. Они, как и волонтеры акции #МыВместе, приносят ему продукты и необходимые принадлежности по хозяйству. Раньше пенсионер работал преподавателем живописи и до сих пор пишет картины, несмотря на плохо работающие суставы. Дома у Владимира Павловича собрана целая галерея собственных произведений.-Мы решили перед Новым Годом поздравить одиноких самоизолированных пенсионеров. В сложную эпидемиологическую обстановку мы решили их порадовать, подготовили продуктовые наборы в рамках акции взаимопомощи #МыВместе и небольшие памятки по безопасности. Как показывает практика, пенсионеры чаще всего подвергаются мошенническим действиям, - прокомментировал активист ОНФ на Ямале Алексей Созонов.