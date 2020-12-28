Следственный отдел Нового Уренгоя завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Севергазавтоматика». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам).Было установлено, что мужчина, зная об имеющейся задолженности в бюджет РФ и страховые фонды, намеренно скрыл с мая 2016 по ноябрь 2019 года более 240 миллионов рублей, за счет которых должно было быть взыскано свыше 17 миллионов рублей.Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России Нового Уренгоя совместно с налоговыми органами.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.Напоминаем, что еще один подобный случай произошел в Новом Уренгое. Тогда гендиректор одного из предприятий спрятал от налоговой более 23 миллионов рублей. Сейчас его дело также передано в суд для дальнейшего рассмотрения.