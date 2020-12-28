В Новом Уренгое продолжается строительство транспортной развязки в районе ПМК-9, которая улучшит дорожную обстановку в городе. На объекте работает подрядчик Мострострой-11. Также он реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.-Эта развязка - мегостройка, грандиозное сооружение. Она, конечно, доставила ряд неудобств горожанам, но большинство из них с пониманием к этому относится, - рассказал глава города Андрей Воронов.Кроме того, в этом году в Новом Уренгое было отремонтировано 7,5 километров дорог. Важный участок - улица Подшибякина, где прошла реконструкция. Также в 2020 году привели в порядок улицы Юбилейная, Приполярная, проспект Мира в Коротчаево и участки на улице Дружбы народов, от спуска с «виадука» до поворота к улице 26 съезда КПСС. Продолжилось строительство улицы Нефтяников в Коротчаево.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Новом Уренгое для строительства развязки на ПМК-9 использовали 80 тысяч кубометров песка. Его применяют для отсыпки земляного полотна (подробнее)