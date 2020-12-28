Организаторы проекта «ТопБЛОГ» подвели промежуточные итоги голосования на право проведения блог-тура «Россия - страна возможностей». Напоминаем, что пользователи выбирают регионы страны, в которые отправятся самые успешные участники проекта и блогеры-миллионники, среди которых телеведущая Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, инстамама Ирина Акопян и другие.Ямал занял пятое место в номинации «Субъекты РФ с численностью от 500 тысяч до 1 миллиона». В данный момент за северный регион проголосовало более 2,7 тысяч пользователей соцсетей. Первое и второе места достались Республикам Коми и Карелия - 13,5 и 6 тысяч человек. Третья строчка рейтинга у Новгородской области - 4,6 тысяч. На четвертой позиции расположилась Республика Мордовия - 3 тысячи.Сейчас Ямал претендует попасть в шорт-лист победителей. Народное голосование будет длиться еще месяц в сообществе платформы «Россия - страна возможностей» в соцсети ВКонтакте.-Мы уверены, Ямал достоин войти в число регионов, которые посетят топовые блогеры рунета. Каждый год регион привлекает все больше туристов и регулярно становится съемочной площадкой для различных тревел-шоу, это говорит о растущей привлекательности края. Но мощное и качественное продвижение в медиасреде никогда не бывает лишним, поэтому мы готовы побороться за победу и предлагаем всем ямальцам оставить свой голос, - сказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Салехард претендует на звание народной новогодней столицы страны. Сейчас город находится на третьем месте (подробнее)