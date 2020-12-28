За прошедшие выходные на ямальских дорогах зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы.Одно из происшествий случилось 27 декабря на ледовом покрытии реки Большая Обь в 60 километрах от села. Шурышкары. Примерно в 01:40 водитель «Сузуки» не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесла, а после - опрокинуло. В результате аварии госпитализирован пассажир.Второе происшествие случилось также 27 декабря на ул. Тарасова в Тарко-Сале. Примерно в 23:19 водитель «Лады» не учел состояние автомобиля, дорожные и метеорологические условия, в следствии чего врезался в фонарный столбя. В результате аварии он и его пассажиры получили травмы.Отметим, что начала 2020 года на региональных трассах произошло 4 795 ДТП, в которых 49 человек погибли и 459 травмированы, в их числе 39 детей.