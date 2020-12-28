Для жителей и гостей Ямала подготовлено порядка 400 мероприятий в новогодние и рождественские дни, из них 200 - для детей. Большая часть пройет на открытых площадках в скверах, парках и площадях.В ночь на 1 января жителей окружной столицы ожидает праздничная программа «С Новым годом, салехардцы!», которая пройдет на площади ЦКиС «Геолог», а затем последует красочный фейерверк.С 4 по 6 января окружной Центр национальных культур приглашает на ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства «Рождественская сказка». В программе: мастер-классы по росписи пряников и изготовлению подарков - рождественские венки, имбирные пряники и елочные игрушки. Также здесь можно будет поучаствовать в интерактивных игровых программах.Отметить рождественские вечера можно будет и в Комплексе городской усадьбы. Здесь посетителей ждет театрализованное представление с русскими народными колядками конца XIX века. В игровую программу войдут современные и старинные игры. Кроме того, каждому участнику представится возможность изготовить себе на память сувенир с символом Рождества.Также 6 января в Культурно-деловом центре состоится рождественский концерт. Свое первое выступление даст недавно созданный камерный ансамбль. Прозвучат популярные классические произведения, музыка современных инструментальных авторов, и, конечно, всем известные рождественские и новогодние мелодии.В МВК имени И.С. Шемановского зарядиться праздничным настроением можно будет на мастер-классах и в детской лаборатории «Нахимичим Новый год». Участники научатся делать новогодние мешочки, открытки в стиле POP-UP, украшения из веток искусственной ели и елочные игрушки.Интересную новогоднюю программу подготовили и муниципальные учреждения культуры.Так, 26 декабря, в Муравленко состоится фестиваль творческих инициатив «Парад Дедов Морозов», а 31 декабря в Яр-Сале будет организована новогодняя агитбригада. Также 6 января в Ноябрьск-парке пройдет развлекательная программа First Party «ХолодОК!», а 9 января в Центре досуга «Нефтяник» местный театр представит спектакль «Новые Зимогоры».В Новом Уренгое в праздничные каникулы стартует фестиваль «Art-bombing», который пройдет в арт-галерее городского музея. Десятки художников и фотографов познакомят горожан со своим творчеством. Также буду организованы мастер-классы по различным видам изобразительного искусства, включая резьбу по дереву и работу с серебром.С пользой провести новогодние каникулы можно будет и в Губкинском музее освоения Севера. Так, 4 января для детей и их родителей откроется «Лаборатория Деда Мороза». Научное шоу с яркими экспериментами пройдет при участии волшебных персонажей Бабы Яги и Кикиморы. Организаторы напоминают о необходимости иметь при себе медицинскую маску и перчатки.Подробнее ознакомиться с афишей новогодних мероприятий можно на порталах «Культура Ямала» и «Культура.РФ».