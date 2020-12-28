В Губкинском прошло заседание Городской Думы, на котором была утверждена программа развития социальной инфраструктуры города до 2033 года.-Итак, заглянем в будущее. К 2033 году в нашем городе уже более 32 тысяч жителей. Новостройки выросли в нескольких новых микрорайонах. В 17-м и 19-м уже есть свои детские сады и школы, также в последнем завершается строительство культурно-досугового центра и музея. В 20-м и 24-м микрорайонах дети тоже пошли в новые садики, а студенты - в новое здание колледжа. После работы и по выходным жители 24-го микрорайона с удовольствием ходят заниматься в спортивный зал с банным комплексом, - рассказал Андрей Гаранин.Также новые детсады появились во 2-м, 3-м, 7-м и 12-м микрорайонах, а школы - во 2-м, 6-м и 7-м. В 13-м построена библиотека, в 15-м - Инновационный центр дополнительного образования, в 4-м - детский клуб и спортивный комплекс, в 5-м - Центр единоборств, а в 1-м - Ледовый дворец, в 11-м - Молодежный центр со скейт-парком и роллердромом. Благодаря новым объектам обеспеченность местами в школах, детских садах и организациях дополнительного образования увеличилась вдвое.-Для чего мы так далеко планируем? Объясню на всем понятном примере. Если бы в свое время были составлены такие планы по необходимым объемам жилищного строительства и развитию инфраструктуры, в нашем городе не возникло бы дефицита жилья, и сегодня не было бы таких высоких цен на недвижимость - объяснил градоначальник.