В Пуровске закрывают инфекционный госпиталь для больных COVID-19, развернутый на базе Центра социальной помощи семье и детям «Луч Надежды». Причина этому - уменьшение числа пациентов, нуждающихся в стационаре.-Медицинский персонал, задействованный в лечении больных коронавирусом, вернется на свои рабочие места и продолжит оказывать пациентам плановую медицинскую помощь - рассказал главный врач Тарко-Салинской ЦРБ Максим Зинин.В настоящее время отделение полностью законсервировано, а в его помещениях проведена дезинфекция. В случае необходимости пуровский госпиталь может быть вновь открыт для приема.Тем временем инфекционный госпиталь на базе Акушерского отделения ТЦРБ продолжает свою работу в полном объеме. Напоминаем, что здесь организовано 60 коек для лечения больных коронавирусом. В составе отделения присутствуют палаты реанимации, оснащенные всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ, а также палаты для пациентов, нуждающихся в подаче кислорода.