Ежегодно МЧС России проводит Всероссийский фестиваль по безопасности и спасению людей «Созвездие мужества». На региональном этапе, в номинации «Лучший начальник караула» победителем признан сотрудник седьмой пожарно-спасательной части Зайналбек Акамов из Нового Уренгоя.Родился он 20 ноября 1982 года в Республики Дагестан город Кизилюрт, а в 9 лет перебрался с родителями на север. В роду мужчины не было спасателей. Вдохновителем стал его двоюродный брат, который после возвращения из армии стал пожарным. В 2008 году Зайналбек также отдает предпочтение данной профессии, а к 2020 году он становится начальником караула.Стоит отметить, что Зайналбек Солтанбекович человек активный, идейный. За его спиной участие в соревнованиях по пожарно-спасательному многоборью и международные выступления. Так что звание лучшего начальника караула - не случайность, а результат упорного труда и искренней любви к своему делу.-Это очень атмосферная работа, единственная, на которую очень хочется идти между сутками. Я всегда готовлюсь к смене. Как бы это странно ни звучало, даже на выезды очень хочется, - поделился Зайналбек Солтанбекович.