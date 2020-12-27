В дежурную часть ОМВД России по г. Новый Уренгой обратилась 31-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что неизвестный, злоупотребив ее доверием, завладел принадлежащими ее деньгами на сумму более 42 тысяч рублей.Заявительнице на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств, злоумышленник завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях.По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Полиция города настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.