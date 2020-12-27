Госавтоинспекция напомнила ямальцам о необходимости своевременной замены водительских удостоверений с истекающим сроком действия. Дело в том, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля этого года, сохраняют свою действительность лишь до 31 декабря 2020 года включительно.– В связи с тем, что период признания действительными таких водительских удостоверений заканчивается в ближайшее время, рекомендуем обратиться в подразделения ГИБДД для замены указанных водительских удостоверений до конца декабря, – отметили в УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.В ведомстве напомнили, что право управления транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением. При управлении транспортным средством водителем, имеющим водительское удостоверение с истекшим сроком действия, он подлежит привлечению к административной ответственности. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей, а также задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления.