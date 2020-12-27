27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. В этот день 30 лет назад был создан Российский корпус спасателей, который позже был преобразован в Государственный комитет по ЧС, а с 1994 года – в МЧС России. С профессиональным праздником ямальских спасателей поздравил губернатор Дмитрий Артюхов.– Сегодня хороший повод поблагодарить ветеранов ведомства и всех тех, кто оперативно приходит на помощь в трудную минуту. Отдать должное их мужеству, самоотверженности и высокой организованности. Выразить слова искренней признательности за спасённые жизни, обеспечение безопасности на производственных объектах, чёткую работу в сложных ситуациях. Уверен, эффективное взаимодействие всех подразделений системы МЧС региона, использование современных технологий и профессионализм будут залогом вашей успешной службы и благополучия северян, – отметил Артюхов.Глава округа пожелал спасателям, их родным и близким крепкого здоровья, взаимопонимания и всего самого доброго. Он поздравил мчсников с наступающим Новым годом.