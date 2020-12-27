Учитель русского языка и литературы школы № 6 Ноябрьска Наталья Путинцева стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Об этом в своем тг-канале сообщил глава города Алексей Романов.– В финале соревновались 30 участников из 23 регионов страны. Наш город представили Наталья Путинцева и команда администрации школы № 13 в составе директора Валентина Тарарина и его заместителя Елены Алешиной. По итогам конкурса лучшей из лучших стала Наталья Путинцева! Она также признана победителем в номинации «Воспитание КЛАССного коллектива». Коллектив администрации школы № 13 получил звание Лауреата 3 степени в номинации «Система воспитания в образовательной организации». Поздравляю и желаю новых успехов! – отметил Романов.За три финальных конкурсных дня педагоги Ноябрьска прошли целый ряд серьезных испытаний: представили открытое воспитательное мероприятие; приняли участие в импровизированном конкурсе в форме организационно-деятельностной игры; попробовали спроектировать модуль Программы воспитания; показали способность решать самые сложные педагогические задачи, заданные детьми.