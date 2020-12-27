На Ямале сотрудники ГИБДД и представители Управления государственного автодорожного надзора провели мероприятие, направленное на профилактику нарушений Правил дорожного движения водителями, управляющими грузовым транспортом. Они проверяли техническое состояние машин, наличие путевой документации, предусмотренной действующим законодательством.Особое внимание автоинспекторы уделили правилам эксплуатации транспортных средств и выполнение водителями режимам труда и отдыха, а также правил перевозки грузов. С начала года выявили более 30 административных правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств.– При проведении таких мероприятий выявляются неисправности авто, которые впоследствии могут стать причиной ДТП. Призываем водителей и руководство автотранспортных предприятий неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе в обеспечении технического состояния транспортных средств требованиям безопасности, – попросили в УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.