Межведомственная рабочая группа побывала в Лабытнанги. Проверяющая комиссия дала дежурно-диспетчерским службам специальную вводную, которая предусматривает сценарий крупномасштабного аварийного отключения электроснабжения. По легенде, на аварийно-восстановительные работы будет затрачено не менее 24 часов.На сегодняшний день в центральной больнице Лабытнанги к трем дизельным генераторам разной мощности подключено семь подразделений учреждения, шесть из них – с круглосуточным пребыванием людей, в том числе операционный блок, отделение анестезиологии-реанимации, хирургия, неврология, терапия и детское соматическое отделение. Мощности в 540 кВт, которые вырабатывают генераторы, хватит на несколько часов бесперебойной работы. Далее при необходимости будет организован подвоз топлива.Члены рабочей группы оценили действия муниципальных властей и персонала медучреждения по принятию мер для оперативного восстановления электроснабжения. Особое внимание при проведении проверок уделено наличию и работоспособности резервных источников энергоснабжения, их готовности к незамедлительному запуску, наличию резервов топлива, организации срочного подвоза в случае его дефицита.По информации пресс-службе Правительства ЯНАО, в настоящее время уже проведены проверки социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов. В Салехарде это ГБУЗ ЯНАО «Салехардская окружная клиническая больница», ГТЭС «Обдорск», котельная №36, в Надыме - стационар ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница», в Аксарке - стационар ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница», в Харпе - ГБУ ЯНАО «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». В Харсаиме проверили котельную.