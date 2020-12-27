Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 174 и составило 31 398 человек.По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, за минувшие сутки 219 человек выздоровело (за весь период – 23 919), 853 пациента – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 57 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 20 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 2 873 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 201 953). За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 033).166 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 26 385): Новый Уренгой – 23 (за весь период – 5 525), Ноябрьск – 21 (за весь период – 3566), Салехард – 14 (за весь период – 2946), Надымский район – 17 (за весь период – 2731), Пуровский район – 24 (за весь период – 2632), Муравленко – 6 (за весь период – 2323), Губкинский – 20 (за весь период – 2197), Лабытнанги – 9 (за весь период – 1598), Тазовский район – 11 (за весь период – 951), Приуральский район – 5 (за весь период – 666), Ямальский район – 9 (за весь период – 665), Шурышкарский район – 3 (весь период – 321), Красноселькупский район – 4 (за весь период – 264).Летальные случаи: Ноябрьск, мужчина, 54 года, женщина, 69 лет. Надым, женщина, 70 лет.За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 552 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 390 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек.