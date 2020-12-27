С 24 по 28 декабря 2020 года прогнозируется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической на 15°C и более.В воскресенье, 27 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -32, ночью -43. Ветер 4-7 м/с.Ноябрьск: переменная облачность. Днем -35, ночью -45. Ветер 3-10 м/с.Надым: ясно. Днем -45, ночью -47. Штиль.Новый Уренгой: малооблачно. Днем -44, ночью -47. Ветер 1 м/с.Губкинский: ясно. Днем -41, ночью -46. Ветер 2-7 м/с.Тарко-Сале: ясно. Днем -42, ночью -47. Ветер 2-5 м/с.Лабытнанги: пасмурно. Днем -33, ночью -43. Ветер 5-8 м/с.В этот день почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями: «В декабре мороз нарастает, зато день прибывает». В старину говорили: «Зима ночи урвала, дня притачала». Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.