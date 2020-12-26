В ЯНАО зарегистрировано за сутки 176 человек с новым коронавирусом. 229 человек выздоровело. 849 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 62 пациента – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 17 – на ИВЛ. Проведено 4 444 тестов.По последним данным статистики оперативного штаба на 26 декабря 2020 в Ямало-Ненецком Автономном Округе, лабораторно подтверждено — 31 244 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 23 700 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 319 человек.За сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.163 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО:Новый Уренгой – 23 (за весь период – 5 502);Ноябрьск – 22 (за весь период – 3545);Салехард – 13 (за весь период – 2932);Надымский район – 24 (за весь период – 2714);Пуровский район – 12 (за весь период – 2608);Муравленко – 14 (за весь период – 2317);Губкинский – 14 (за весь период – 2177);Лабытнанги – 8 (за весь период – 1589);Тазовский район – 8 (за весь период – 940);Приуральский район – 5 (за весь период – 661);Ямальский район – 16 (за весь период – 656);Шурышкарский район – 4 (весь период – 318).В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.Летальные случаи:Ноябрьск, мужчина, 71 год, мужчина, 69 лет;Салехард, мужчина, 69 лет.За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 567 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 185 человек.