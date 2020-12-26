Полицейские Приуральского района присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники посетили Центр детского творчества села Аксарка. Вместе с полицией в гости к ребятам пришли новогодние герои.Необычный Дед Мороз, в жилете инспектора ДПС и с жезлом, а на голове форменная шапка сотрудника полиции удивил ребят. Новогодняя встреча с главным волшебником началась с каверзных вопросов, на которые детям нужно было правильно ответить. Все вопросы были по правилам дорожного движения. Благодаря такому нестандартному утреннику дети повторили кто такие пешеходы, пассажиры и водители, вспомнили их права и обязанности, вспомнили части улицы и особенности движения на пешеходной дорожке, обочине и по проезжей части дороги, а также на горках, проверили практически и почему стоит иметь на своей одежде светоотражающие элементы.Как и положено на новогоднем празднике, всех ребят ожидали подарки. Полицейский Дедушка Мороз подготовил интересные и тематические подарки для детей: раскраски по ПДД и экземпляры газеты «Добрая дорога детства», плакаты, трафареты по изготовлению снежинок и текст песни «В лесу родилась елочка». Все дети с удовольствием отреагировали на такой необычный подход к празднику и подаркам.Подобные мероприятия проводятся совместно с членами Общественного совета при ОМВД России по Приуральскому району, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приуральского района.