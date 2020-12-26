Новогодний флешмоб #ЕлкаИзДетства поддержали Члены Общественной палаты Салехарда. Елена Сивицкая, председатель Общественной палаты Салехарда, одна из тех, кто поделился не только праздничными фотокарточками, но и теплыми воспоминаниями. На одном из снимков, она помогает маме готовить праздничный стол.- Мы традиционно к Новому году всегда готовили пельмени, - вспоминает Елена Сивицкая.На следующем фото она с одноклассниками. Учеников водили в контору рыбоконсервного комбината, где у них проходила предновогодняя экскурсия.- Здесь нас угощали рыбой и показывали, как делают консервы в цехах, - комментирует она.Не осталась в стороне и Екатерина Антоненко, член Общественной палаты Салехарда. Она показала детские фотографии и поделилась своими новогодними воспоминаниями.- С трепетом, теплотой всегда вспоминаю и с лёгкой грустью. Там живая ёлка до потолка, бабушки и дедушки рядом, мама подкрашивает глаза голубыми тенями, папа в костюме Деда Мороза слушает наши с братом стихи и достаёт из мешка подарок – вязаные носочки, - написала на своей страничке в Instagram Екатерина Антоненко.Также своими детскими фотографиями поделились и другие участники палаты: Александр Займидорога, Александр Дерещук, Максим Шкляров и Лада Перевалова.Все желающие жители Салехарда могут принять участие в акции и поделиться своими тёплыми новогодними воспоминаниями. Для этого нужно до 30 декабря выложить свои детские новогодние фото или видео в социальных сетях под хэштегами #ЕлкаИзДетства89.