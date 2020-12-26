Детские сады «Морозко» в микрорайоне «П-6» и «Дюймовочка» в микрорайоне «В» в городе Ноябрске скоро распахнут свои двери для 480 детей. Активные мамы-блогеры Анастасия Зайнутдинова и Дарья Осипова не смогли остаться в стороне такого важного события и отправились на экскурсию в новые учреждения.Оба сада рассчитаны на 240 мест. В детском саду «Морозко» будет две ясельные группы на 40 детей. Во втором садике для малышей выделено 40 мест. Экскурсию для активных мамам провела заведующая учреждением.- Буфетная оснащена самым современным оборудованием, тут не только деткам будет классно, но и работать – в удовольствие. Еще одна особенность – лифт для доставки питания. Нянечкам не нужно будет бегать с тарелками по этажам, - поделилась одна из мам.Также блогер отметила, что сад очень просторный, а коридоры и лестницы спроектированы с учетом инклюзивных требований, что не мало важно в наше время. Без внимания не осталась современная раздевалка, оснащенная феном и сушильным шкафом для вещей.Детский сад «Дюймовочка» имеет экологическую направленность. Дизайн учреждения отражает это: стены в спальнях украшены облаками, а коридоры горами.- Садики новые, конечно, просто потрясающие, «Дюймовочку» построили на месте старого садика «Теремок 2», который полностью демонтировали - рассказала блогер.Также в детских садах есть современные, интерактивные игровые, дидактическое оборудование и тематические наборы для детей, к которым явно не останется равнодушным не один из воспитанников.КСТАТИ!В ближайшее время на Ямале введут в эксплуатацию 22 новых детских садика. Это даст возможность ликвидировать очередь в ясли на Ямале и выполнить поручение Президента РФ в рамках национального проекта «Демография».