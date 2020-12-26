В Новом Уренгое прошел конкурс «Новогодний Новый Уренгой». Жюри оценивало творческие работы участников а течении трех дней.Активные уренгойцы приняли участие в весьма креативном конкурсе. Задачей участников было украсить окна и подъезды в жилых многоквартирных домах, придомовые территории. Не остались без внимания и территории образовательных учреждений и фасады зданий. На участие в проекте поступило 56 заявок. Жители города создавали праздничную атмосферу своими руками, не жалея сил, времени и чувства креативности. Новогодние украшения создавали целыми семьями и коллективами, а в ход шло все, что может оказаться под рукой.Имена победителей еще не известны. Их огласят 30 декабря. Награждение лучших из лучших пройдет в середине января.