С 24 по 28 декабря 2020 года прогнозируется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической на 15°C и более.В субботу, 26 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -44, ночью -45. Ветер 1,4 м/с.Ноябрьск: ясно. Днем -44, ночью -45. Ветер 1,2 м/с.Надым: ясно. Днем -44, ночью -45. Ветер 0,9 м/с.Новый Уренгой: ясно. Днем -45, ночью -47. Ветер 0,8 м/с.Губкинский: ясно. Днем -46 ночью -47. Ветер 4-5 м/с.Тарко-Сале: ясно. Днем -46, ночью -46. Ветер 1,4 м/с.Лабытнанги: ясно. Днем -45, ночью -45. Ветер0,7 м/с.В народе верили, что именно в этот день все ведьмы собираются на шабаш и советуются, как схватить и изжить солнце с белого света. Считается, что 26 декабря нельзя сквернословить, иначе ведьма услышит и упадет с неба прямо на голову. Также не следует оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.