Ямал показал рекордный результат по количеству добытой за год рыбы - свыше 10 тысяч тонн. Для увеличения качества и объемов переработки продукции на базе «Салехардского комбината» был открыт распределительный центр по хранению сырья, которое позволит обрабатывать более 3 700 тонн.Также в округ доставлены два новых судна-плашкоута для Салемальского рыбозавода, расположенного в Ямальском районе. Произведена модернизация шести единиц промысловой техники для предприятий Красноселькупского, Тазовского и Приуральского районов. Завершено строительство и введено в эксплуатацию рефрижераторное судно для Тазовского района.Кроме того, в этом сезоне Собский рыбоводный завод выпустил в ямальские реки рекордное количество молоди муксуна и чира - около 22 миллионов штук, а также впервые получил икру от собственного маточного стада муксуна - порядка 2,5 миллиона штук.В следующем году в поселке Тазовский завершится строительство производственных объектов рыбоводного завода. Там планируется подрастить в садковых линиях 1,8 миллиона экземпляров молоди муксуна с последующим выпуском в реку Таз.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ямале с успехом выращивают радужную форель. Эксперимент признан удачным (подробнее)