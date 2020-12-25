В Новом Уренгое открылся первый блок инфекционного госпиталя, который построили за рекордные шесть месяцев.-Кислородная станция установлена и запущена в работу. В помещениях комфортный тепловой режим. Палаты и процедурные кабинеты оснащены всем необходимым, - рассказал глава города Андрей Воронов.Первым делом сюда будут переводить пациентов, которые болеют в легкой форме, из приспособленного госпиталя (на базе предприятия «Арктикгаз»). В новом инфекционном госпитале будет удобнее всем: и пациентам, и медикам. Здесь все предусмотрено для лечения ковид-больных.-Заболеваемость в округе стабилизировалась, где-то даже пошла на спад. В два раза меньше пациентов по сравнению с осенними месяцами нуждаются в госпитализации. По всему округу сокращаем количество коек для больных коронавирусом - сейчас в них нет потребности. Если она возникнет, оперативно развернём их обратно. Болезнь непредсказуемая, ситуация может быстро поменяться. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий. Новый инфекционный центр станет для врачей хорошим подспорьем и позволит освободить наши больницы для оказания плановой помощи, - сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.