Погода на Ямале - явление непредсказуемое. Например, сейчас стоят лютые морозы, а через несколько дней может начаться сильный снегопад.Чтобы у граждан не возникло проблем при поездках по загородным дорогам, департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО решил напомнить северянам, куда стоит обращаться по вопросам качества очистки.Всего в списке восемь организации из Тарко-Сале, Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма и других городов.-Дороги обслуживают подрядные организации, которые отбираются путем электронных торгов. Ежедневно их представители выезжают в рейды, после чего направляют бригады людей и дорожную технику для проведения работ по устранению дефектов, - рассказала заместитель директора профильного департамента Светлана Гиллих.Также, по ее словам, немаловажную роль играют сообщения от автомобилистов, оставленные в соцсетях. Это ускоряет процесс отработки, однако некоторые случаи требуют еще более быстрой реакции, поэтому жители могут сами оставлять заявки напрямую подрядчику.Их контактные данные находятся на интерактивном портале «ЕКС», а также на сайте департамента.Отметим, что в округе находятся порядка двух тысяч километров дорог, включая зимники, которые нуждаются в постоянном обслуживании. Это очистка проезжей части и обочин от снега, а также удаление льда с дорожных знаков и барьерных ограждений.