В Ноябрьске ввели в эксплуатацию детский сад «Морозко», рассчитанный на 240 детей. После открытия он примет малышей, проживающих в микрорайонах «Светлый», «Западный» и «Арктика».-Теперь необходимо пройти лицензирование. Планируем, что этот процесс будет завершен 1 февраля. Штат сотрудников укомплектован. В саду вовсю кипит работа. Группы дооснащаются необходимой мебелью и оборудованием. Сад готов принять 240 детей шести возрастных категорий, - рассказал глава города Андрей Романов.Сад имеет современное интерактивное, игровое и дидактическое оборудование, а также обучающие комплекты для детского экспериментирования и проектной деятельности. Интерактивные образовательные системы EduQuest и MultiMind обеспечат развитие ключевых когнитивных и коммуникативных компетенций воспитанников, а также моторики. Различные тематические конструкторы - для творческой моделирующей деятельности и развития предпосылок инженерного мышления.Также большая роль отведена коррекционной работе. В учреждении будут работать педагог-психолог и учитель-логопед. В департаменте образования города подчеркивают - основное направление деятельности детского сада - интеллектуальное развитие через игру.Кроме того, в учреждении готовы заботиться не только об интеллектуальном развитии воспитанников, но и об их здоровье. Уже сейчас в каждой группе установлено по три рециркулятора воздуха. Есть буфетные в которых предусмотрены посудомоечные машины и водонагреватели. Приобретены специальные шкафы для обуви и сушки одежды. В спальнях и коридорах смонтировано видеонаблюдение. Внутри есть лифт для маломобильных граждан.