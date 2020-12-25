В Салехарде появилась еще одна «Корзина радости». Она расположена в сетевом магазине «Kari» по ул. Игарская д. 25.Теперь на Ямале насчитывается уже 12 корзин. Все они установлены в супермаркетах активистами ОНФ. Каждый желающий может положить в них подарки для нуждающихся детей - сладости или игрушки.По словам участника ямальского ОНФ Оксаны Бесединой, новый год - это праздник, которого очень сильно ждут все дети. И, несмотря на вызовы, с которыми мы все столкнулись в этом году, чудо должен ощутить каждый ребенок.Магазины с остальными благотворительными корзинами расположены по адресам:Салехард: «Олененок» по улице Ленина, «Арго-2» по ул. Чапаева, «Стерх» по ул. Губкина и «Тройка» по ул. Игарская.Лабытнанаги: «Славянский» по ул. Комарова, «Вундеркинд» по ул. Комарова и «Мир подарков» по ул. Комарова.Тарко-Сале: «Лидия» по ул. Бамовская, «Каме» и «Перекресток» по ул. Геофизиков, «Олимпик» по ул. Победы.Акция продлится до 31 декабря.