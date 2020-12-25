Салехардский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).Все началось с того, что 25 декабря в одной из квартир по улице Зои Космодемьянской было обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.В ходе выяснения обстоятельств произошедшего стало известно, что накануне между родными братьями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Не сдержав эмоций, злоумышленник начал избивать младшего, не заботясь о силе удара. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Напоминаем, что подобное происшествие случилось и в Новом Уренгое. Так, 2 сентября в службу скорой помощи обратился мужчина. Он сообщил о своем брате 1983 года рождения, находящемся без сознания. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.