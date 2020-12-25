На Ямале продолжают свирепствовать аномальные морозы, которые серьезно повлияли на повседневную жизнь северян. Исключением не стали и культурные объекты. Так, сегодня, 25 декабря, в Ноябрьске потушили Вечный огонь.-По информации от ООО «Газтехсервис», в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь. Как только температура повысится, подача газа возобновится, - сообщили представители администрации города в официальной группе соцсети «ВКонтакте».Напоминаем, что сегодня утром температура воздуха в Ноябрьске упала до -46 градусов. Школьники с 1 по 11 классы остались дома.Кроме того, в регионе прогнозируют похолодание до -50 градусов. Такая погода, по мнению синоптиков, продержится до 28 декабря.В случае возникновения аварийных ситуаций граждан призывают незамедлительно звонить по номерам 101 и 112.