Следственный отдел Нового Уренгоя завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).Было установлено, что 24 октября текущего года молодой человек работал аниматором на детском празднике в игровой зоне торгового центра «Проспект». В ходе веселья он предложил детям покачаться на канате (импровизированных качелях). К сожалению, это закончилось трагедией - 4-х летний мальчик упал и, ударившись о пол, сильно повредил спину.Согласно заключению врачей, ребенок получил телесное повреждение, причинившее тяжкий вред его здоровью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Салехарде владелец ТЦ получил условный срок за тяжелую травму ребенка. Пятилетний малыш выпал упал в оконный проем (подробнее)