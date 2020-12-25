В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1981 года рождения, ставший жертвой мошенников.Было установлено, что 22 декабря текущего года потерпевшему позвонила некая девушка, представившаяся сотрудником банка. Далее она пояснила, что от мужчины потупила заявка на оформление кредита. Услышав отрицательный ответ, звонившая убедила гражданина выполнить ряд манипуляций через мобильное приложение, чтобы аннулировать заявку и не стать жертвой мошенников.Для этого северянин проследовал к ближайшему банкомату, оформил кредит на 500 тысяч рублей, обналичил деньги, зашел в раздел «Самоинкассация», по указанию неизвестной, и под ее диктовку ввел ряд паролей, после чего внес обналиченную сумму.Осмотрев чек о произведенной им операции, заявитель обратил внимание, что в нем указаны реквизиты другого человека, от имени которого он и внес денежные средства.В результате мошеннических действий северянину причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 550 тысяч рублей, включая проценты.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пуровчанка взяла крупный кредит, чтобы не стать жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело (подробнее)