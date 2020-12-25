Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов начал получать обращения от горожан, которые жалуются на холод в квартирах. Речь идет о жителях домов №6,8 и 10 по улице Тундровой и других.-Сегодня собрал представителей ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Поручил каждую жалобу отработать в индивидуальном порядке, - сообщил градоначальник.В итоге было приняты решения: увеличить температуру теплоносителя; отработать регулировку теплоузлов; усилить состав аварийно-восстановительных бригад, обслуживающего персонала объектов ЖКХ и энергетики; проводить ежедневные планерки по «обратной связи».В некоторых квартирах причина низких температур - промерзание стен и оконных блоков. Чтобы из бежать подобного на следующий год, власти утеплят фасады нескольких домов: пр. Ленинградский №17 и ул. Тундровый №6,8 и 10. В домах, находящихся на гарантии ном обслуживании, работы выполнит застройщик.-Все руководители ресурсоснабжающих организации и управляющих компании на новогодние праздники остаются в городе, чтобы обеспечить бесперебойную работу аварийных бригад и экстренных служб при возможной необходимости, - рассказал Андрей Воронов.