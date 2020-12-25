В Салехарде прошло первое заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе города в новом составе. На нем был избран новый председатель - Алексей Титовский.-Надеюсь на конструктивное и результативное сотрудничество и считаю крайне важным, чтобы в администрации действовал такой общественный орган, как Совет представителей КМНС. С его помощью мы можем оперативно решать вопросы, возникающие у коренного населения нашего города, информировать жителей о мерах поддержки и изменениях в законодательстве, - прокомментировал градоначальник.Также единогласно члены Совета проголосовали за кандидатуры заместителей. Ими назначены член Союза общин КМНС ЯНАО Алексей Тарагупта и член общественного движения «Ассоциация «Ямал-потомкам!» Светлана Хороля. Секретарем определена Анастасия Катышева, она является сотрудником отдела информационной политики управления общественных связей администрации Салехарда.Всего в обновленный состав вошло 15 человек, это представители некоммерческих организаций, общин коренных малочисленных народов Севера и сотрудники администрации города, которые будут обеспечивать организационно-методическую помощь.Напомним, что советы при главах муниципальных образований созданы в 8 из 13 ямальских муниципалитетов. Салехард - это единственный город, который относится к территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Согласно системе ЕИС «Ямал», в региональной столице традиционный образ жизни ведут чуть более ста человек.