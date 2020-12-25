В Антипаютинской школе-интернате завершилась реконструкция. Теперь здание полностью соответствует современным стандартам образовательных учреждений.Кроме того, ребята смогут заниматься физкультурой в отдельно стоящем здании спортивного зала, оно соединено с главным корпусом теплой галереей. Также у детей появились тренажеры, зал для игры в настольный теннис и площадка для игровых видов спорта.В школе-интернате создана «Точка роста». Специально для этого в кабинетах технологии появились новые фрезерные, токарные и столярные станки. Установлены 3D-принтеры. Напоминаем, что ранее губернатор Дмитрий Артюхов поддержал распространение «Точек роста» на Ямале, назвав их эффективными площадками для укрепления профобразования и востребованными центрами в деле подготовки школьников к получению профессии.Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Крыльцо главного входа оборудовано электрическим подъемником закрытого типа. Учебные классы разместились на первом и втором этажах, третий отведен под административные помещения, бухгалтерию и библиотеку.Также здесь есть небольшой обеденный зал на 108 посадочных мест. На территории школы предусмотрено размещение площадок для игр и занятий спортом.Работы проведены в рамках реализации нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа»