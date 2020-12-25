Новоуренгойская ЦГБ продолжает совершенствовать оказание услуг для пациентов. На новый уровень выходит не только лечебная деятельность: материально-техническое оснащение, профессиональный кадровый состав, но и так называемые сопутствующие услуги.В новом году обеспечивать стационарных больных качественным питанием будет специализированное предприятие. Передав такие функции сторонней организации, больница сможет направить все свое внимание именно на профильную медицинскую деятельность.-Пищеблок требует капитального ремонта, а это большие вложения. Кроме того, сама форма организации питания пациентов современного крупного лечебного учреждения таким образом устарела. Даже если не принимать во внимание экономическую выгоду этого решения для больницы, стоит учесть новый уровень сервиса для пациентов - предприятия, которые примут участие в конкурсе на обслуживание отделений горячим питанием, во-первых, специализированные, во-вторых, конкурс выиграет участник самой высокой квалификации, - рассказал главный врач медучреждения Кирилл Трапезников.Конкурс уже объявлен. С учетом соблюдения всех сроков, приготовления пищи для стационаров предприятие-победитель возьмет на себя с 1 марта следующего года. Завтраки, обеды и ужины будут доставлять в больницу в ланч-боксах, диеты, предписанные врачами, будут соблюдены.Отметим, что Роспотребнадзор тщательно контролирует весь процесс приготовления пищи. Питание в лечебном учреждении должно способствовать выздоровлению пациента.