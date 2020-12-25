На Ямале продолжают свирепствовать морозы, которые всерьез повлияли на вывоз отходов, а именно на работу гидравлических механизмов мусоровозов.Такие обстоятельства вызывают существенное затруднение либо невозможность использования специальной техники для вывоза ТКО.-В связи с этим наши перевозчики вынуждены были перейти на режим работы по устранению переполнения контейнеров «в ручную», то есть руками и инвентарем удалять «верхушки» и загружать их в самосвал. При этом объективно в таких условиях невозможно обеспечить полный вывоз мусора, - сообщил региональный оператор ООО «Инновационные технологии».Отметим, что понижение температуры ниже 30 градусов - не редкая ситуация для Ямала. Сотрудники всегда готовы к работе в таких сложных условиях, а способ удаления отходов из контейнеров «в ручную» в части переполнения, применяется несколько лет подряд.Также региональный оператор попросил всех граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. При повышении температуры перевозчики перейдут на усиленный режим вывоза ТКО, а значит все контейнеры будут оперативно очищены.