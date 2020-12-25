На Ямал пришло аномальное похолодание. С 25 по 28 декабря столбики термометров опустятся до -50, что ниже среднеклиматической нормы на 15 градусов.В этот неблагоприятный период ямальские спасатели просят жителей быть предельно осторожными и внимательными.Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку. Важно помнить, что безопасность во многом зависит от технического состояния транспорта. Однако МЧСники все же рекомендуют не выезжать из населенных пунктов в период низких температур.Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем, не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Необходимо избегать пересечения по необорудованным переправам. При выезде за город стоит сообщить близким о своем маршруте и времени прибытия на конечный пункт.Также положите в автомобиль минимальные средства спасения - лопату, трос и топор. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в машине.Кроме того, в этот период необходимо ограничить выход детей из дома без сопровождения взрослых.Не перегружайте сети электрическими приборами. Следите за их исправностью, а также печей и дымодохов.В случае возникновения сложной ситуации не будьте равнодушными, оказывайте людям помощь. При возникновении происшествий немедленно звоните по номерам «101» и «»112».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ноябрьские автоинспекторы помогли водителю на загородной трассе. В ту ночь температура опустилась до -45 градусов (подробнее)