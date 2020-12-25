Муравленковский суд вынес приговор в адрес 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».Было установлено, что в сентябре текущего года мужчина распивал алкоголь в компании своего приятеля. В какой-то момент между собутыльникам возник конфликт из-за личных разногласий. Разгоряченный спиртным, злоумышленник схватил со стола кухонный нож, а затем ударил потерпевшего в бедро.Согласно заключению эксперта, гражданину были причинены телесные повреждения в виде резаной раны, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья.Десятого декабря в законную силу вступил приговор муравленковского городского суда. Северянин приговорен к обязательным работам на срок до 170 часов.К сожалению, подобные преступления, спровоцированные алкоголем, случаются довольно часто. Так, одно из них произошло в Ноябрьске минувшей зимой. Местная жительница пришла в гости к своему знакомому-инвалиду. В момент застолья женщина схватил нож и ударила хозяина в ногу. Он скончался от обильной кровопотери.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тазовчанин застрелил родственницу во время пьяной ссоры. Тело обнаружили случайные прохожие (подробнее)