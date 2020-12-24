В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1970 года рождения, у которого украли деньги.Было установлено, что в день пропажи заявитель употреблял спиртные напитки в компании малознакомой девушки. В какой-то момент мужчина оставил ее одну на длительное время. Воспользовавшись этим, злоумышленница начала осматривать квартиру в поисках ценностей. Через некоторое время она нашла под матрацем 35 тысяч рублей. Взяв деньги, девушка поспешила скрыться с места преступления.Воровку удалось задержать. Ей оказалась местная жительница 2000 года рождения. Сейчас новоуренгойку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до пяти лет.В настоящий момент в отношении девушки избирается мера пресечения.Напоминаем, что в такую же ситуацию попал еще один житель газовой столицы. Выпивая с малознакомыми женщинами, он лишился 140 тысяч рублей.