В Салехарде состоялся отчетный Круг Сибирского войскового казачьего общества, на котором подвели итоги года. Благодаря видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие более 140 человек из Сибирского и Уральского федеральных округов. В Салехарде к заседанию присоединились десять казаков Обско-Полярного отдельского казачьего общества.Присутствующие заслушали отчетный доклад генерала Геннадия Привалова, а также обсудили последующие задачи, исходя из Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы.-Несмотря на сложный период, казаки активно принимали участие в охране общественного порядка, в воспитании кадетов и организации их отдыха. В период повышенной готовности патрулировали улицы и вели разъяснительные беседы с жителями. Накануне мы провели Круг казаков Ямала, где подвели итоги работы, поставили задачи на будущее и приняли устав в новой редакции, - рассказал атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сергей Захарченко.Отметим, что в этом году на окружном конкурсе на звание «Лучшей казачьей дружины» победителем стало городское казачье общество Салехарда.