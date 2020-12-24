Салехардский следственный отделом возбудил уголовное дело в отношении машиниста экскаватора, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).Было установлено, что происшествие случилось 21 октября на строительной площадке по улице Обская. В ходе строительных работ мужчина грубо нарушил требования техники безопасности, не определив границы опасной зоны и не обеспечив ее обзорность со своего рабочего места. В результате этого салехардец, управляя ковшом экскаватора, сбил им работника, находившегося на близком расстоянии.Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Полученные им травмы расцениваются как причинение тяжкого вреда здоровью.В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.