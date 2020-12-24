Ямальские росгвардейцы задержали жительницу Ноябрьска, подозреваемую в хранении и распространении наркотиков.Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили тревожный сигнал от заведующей детского сада.Прибыв на место им стало известно, что в раздевалку детской группы вошла мама одной из воспитанниц. Женщина явно находилась в неадекватном состоянии, что-то упорно искав в шкафчике, принадлежавшем ее дочери. Далее родительница извлекла из детской одежды три прозрачных пакетика с порошкообразным веществом, после чего спешно покинула учреждение.Выяснив приметы женщины, росгвардейцы незамедлительно приступили к поискам. В течение нескольких минут дама была найдена и задержана. Предполагаемой нарушительницей оказалась местная жительница 1991 года рождения.После прибытия полиции у нее обнаружили те самые три пакетика. На вопросы правоохранителей о характере содержимого женщина ответила, что внутри находятся наркотики.После этого ноябрянку препроводили в городской отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего, а экипаж Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.