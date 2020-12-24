В ямальских больницах появились телефоны для связи со страховыми представителями. На них расположены всего две кнопки: одна - для связи со страховой компанией, другая - с территориальным фондом обязательного медицинского страхования.После нажатия пациент автоматически дозванивается сотруднику, который готов проконсультировать по вопросам получения медицинской помощи. Жители могут узнать, как прикрепиться к поликлинике, какие медицинские услуги можно получить бесплатно по полису ОМС и другое.-Телефоны установлены в холлах больниц, вблизи регистратуры. Обратиться по ним может любой человек, вне зависимости от того, к какой страховой компании он относится, - рассказала директор территориального фонда ОМС ЯНАО Татьяна Никитина.Всего установлено 20 аппаратов, преимущественно телефонами оснащены медицинские организации в отдаленных населенных пунктах. В начале следующего года телефоны планируется установить в Белоярской и Сеяхинской участковых больницах.Развитие системы защиты прав пациентов проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».